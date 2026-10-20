Sirsa News: मुथूट फिनकॉर्प कंपनी से लिया 16 लाख का लोन, न गहने गिरवी रखे न लौटाई रकम, प्राथमिकी दर्ज

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कंपनी के एरिया मैनेजर अशोक कुमार के अनुसार 13 अगस्त 2026 को हरप्रीत सिंह ने बताया कि एलएंडटी फाइनेंस कंपनी में उसके दो गोल्ड लोन खाते हैं। इनमें 47.62 ग्राम और 125.72 ग्राम शुद्ध वजन के सोने के आभूषण गिरवी रखे हैं। दोनों खातों पर करीब 16 लाख रुपये बकाया थे।हरप्रीत ने इतनी ही राशि का लोन मुथूट फिनकॉर्प से मांगा। दस्तावेज की जांच के बाद कंपनी ने 13 अगस्त को आरटीजीएस के जरिये उसके बैंक खाते में 16 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद कंपनी के कर्मचारी उसके साथ एलएंडटी फाइनेंस पहुंचे ताकि बकाया चुकाकर आभूषण छुड़वाए जा सकें।आरोप है कि हरप्रीत ने आभूषण छुड़वाकर मुथूट फिनकॉर्प के पास गिरवी रखने और गोल्ड लोन खाता खुलवाने का आश्वासन दिया था। इसके लिए उसने वचन-पत्र और प्रॉमिसरी नोट भी दिया। हालांकि उसने न तो आभूषण गिरवी रखे और न ही 16 लाख रुपये लौटाए। एरिया मैनेजर के अनुसार, सत्यापन में पता चला कि हरप्रीत ने एलएंडटी फाइनेंस के खाते बंद करवा दिए थे। जांच अधिकारी सतबीर ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।