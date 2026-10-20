Sirsa News: मेरी फसल-मेरा ब्योरा’ में गड़बड़ी का आरोप, खेतों में फसल कुछ, पोर्टल पर कुछ, धक्के खा रहे किसान, बीकेई ने खोला मोर्चा

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संगठन के प्रदेशाध्यक्ष लखविंदर सिंह औलख ने कहा कि गलत रिपोर्ट के कारण किसानों को धान और बाजरा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बेचने में परेशानी हो रही है। मंगलवार को गांव अलीकां, थिराज और पंजुआना के किसानों के आह्वान पर औलख बीकेई टीम के साथ खेतों में पहुंचे।उन्होंने फसलों का जायजा लिया और लाइव वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री तथा जिला प्रशासन के सामने किसानों की समस्याएं रखीं। औलख के अनुसार वेरिफिकेशन में कई जगह फसल का विवरण गलत दर्ज किया गया है। कहीं बाजरे की जगह अमरूद तो बारानी जमीन पर बाजरे के स्थान पर धान बासमती दर्ज करने की शिकायत सामने आई है।बीकेई प्रदेशाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मौके पर सही जांच किए बिना रिपोर्ट तैयार की जा रही हैं। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने में दिक्कत आ रही है। उन्होंने मांग की कि प्रभावित गांवों में खेतों की वास्तविक स्थिति के आधार पर दोबारा वेरिफिकेशन किया जाए। गलत रिपोर्ट तैयार करने वाले कर्मचारियों और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाए।इस मौके पर गुरमेंदर सिंह, गुरनैब सिंह, गुरपाल सिंह, लखवीर सिंह, जगतार सिंह, नछतर सिंह, हरप्रीत सिंह, सुखविंद्र सिंह, जोरा सिंह, पप्पू सिंह आदि मौजूद रहे।