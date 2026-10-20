Sirsa News: जमीन के लिए रिश्तों में दरार, बहन भांजे व भांजी पर हमले का आरोप

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चौटाला चौकी के जांच अधिकारी सतपाल के अनुसार गुरप्रीत सिंह ने बताया कि तीन एकड़ पुश्तैनी जमीन पर वह करीब 30 वर्षों से खेती कर रहा है। उसकी माता गुरदीप कौर के हिस्से में पांच एकड़ जमीन थी।आरोप है कि उसकी बहन अमनदीप कौर अपने हिस्से से अधिक करीब दो एकड़ जमीन बेच चुकी थी। बाद में दूसरी बहन राजरानी उसकी माता को अपने साथ ले गई और कथित तौर पर तीन एकड़ जमीन धोखे से अपने नाम करवा ली।आरोप है कि इसके बाद मां को घर से निकाल दिया गया। गुरदीप कौर के वापस लौटने पर जमीन संबंधी विवाद को लेकर अदालत में अपील की गई। गुरप्रीत सिंह का आरोप है कि 15 अक्तूबर को वह घर पर था। इस दौरान अमनदीप कौर, कोमलप्रीत और हरप्रीत सिंह घर में घुस आए और जमीन का कब्जा छोड़ने की बात कहते हुए हमला किया।शोर सुनकर उसकी पत्नी रणमीत कौर और बेटा हर्षदीप सिंह बाहर आए और बीच-बचाव किया। घायल गुरप्रीत सिंह को डबवाली के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।