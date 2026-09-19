Sirsa News: नगर परिषद कार्यालय में उपस्थिति जांची, एक कर्मचारी गैरहाजिर मिलने पर नोटिस
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sat, 19 Sep 2026 01:28 AM IST
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लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी : शांति स्वरूप भट्टी
फोटो - 23,24
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। नगर परिषद अध्यक्ष शांति स्वरूप भट्टी ने शुक्रवार को नगर परिषद कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने कर्मचारियों की उपस्थिति और समयबद्धता की जांच की। इस दौरान एक कर्मचारी गैरहाजिर मिला जिसे नियमानुसार नोटिस जारी किया गया है।
स्टाफ में बदलाव के बाद कर्मचारियों के समय पर कार्यालय पहुंचने की व्यवस्था में सुधार देखा गया। अधिकांश कर्मचारी निर्धारित समय पर उपस्थित पाए गए। अध्यक्ष शांति स्वरूप भट्टी ने कहा कि कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करना प्राथमिकता है।
आमजन अपने जरूरी कार्यों के लिए नगर परिषद पहुंचते हैं। इसलिए कर्मचारियों को समय पर कार्यालय पहुंचना चाहिए और पूरी निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए।
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लापरवाही पर कार्रवाई
शांति स्वरूप भट्टी ने कहा कि ड्यूटी में लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बिना अनुमति गैरहाजिरी भी बर्दाश्त नहीं होगी। भविष्य में लापरवाही या अनधिकृत अनुपस्थिति सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कर्मचारियों को जनता के कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। कार्यालय की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाए रखने को भी कहा। निरीक्षण के दौरान वार्ड नंबर 11 के पार्षद राजन शर्मा भी उपस्थित रहे।
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सिरसा। नगर परिषद अध्यक्ष शांति स्वरूप भट्टी ने शुक्रवार को नगर परिषद कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने कर्मचारियों की उपस्थिति और समयबद्धता की जांच की। इस दौरान एक कर्मचारी गैरहाजिर मिला जिसे नियमानुसार नोटिस जारी किया गया है।
स्टाफ में बदलाव के बाद कर्मचारियों के समय पर कार्यालय पहुंचने की व्यवस्था में सुधार देखा गया। अधिकांश कर्मचारी निर्धारित समय पर उपस्थित पाए गए। अध्यक्ष शांति स्वरूप भट्टी ने कहा कि कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करना प्राथमिकता है।
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आमजन अपने जरूरी कार्यों के लिए नगर परिषद पहुंचते हैं। इसलिए कर्मचारियों को समय पर कार्यालय पहुंचना चाहिए और पूरी निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए।
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लापरवाही पर कार्रवाई
शांति स्वरूप भट्टी ने कहा कि ड्यूटी में लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बिना अनुमति गैरहाजिरी भी बर्दाश्त नहीं होगी। भविष्य में लापरवाही या अनधिकृत अनुपस्थिति सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कर्मचारियों को जनता के कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। कार्यालय की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाए रखने को भी कहा। निरीक्षण के दौरान वार्ड नंबर 11 के पार्षद राजन शर्मा भी उपस्थित रहे।