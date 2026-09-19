Sirsa News: चोरी की स्कूटी के साथ आरोपी काबू

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सिरसा। सिविल लाइन थाना पुलिस ने किसान चौक से चोरी हुई स्कूटी के साथ प्रीतपाल सिंह को काबू किया है। प्रीतपाल सिंह पंजाब के बठिंडा जिला के कोटली खुर्द गांव का निवासी है।बैंक कॉलोनी सिरसा निवासी सुरेंद्र ने 15 सितंबर को शिकायत दर्ज कराई। उसने सुबह करीब सात बजे स्कूटी सांगवान चौक डबवाली रोड स्थित एक जिम के सामने खड़ी की थी। कुछ देर बाद वापस आने पर स्कूटी नहीं मिली। शिकायत पर सिविल लाइन थाना सिरसा में स्कूटी चोरी का मामला दर्ज हुआ।जांच में पुलिस ने आरोपी को चोरी हुई स्कूटी के साथ पकड़ा। पुलिस प्रवक्ता राजपाल ने बताया, गिरफ्तार युवक नशा करने का आदी है। वह नशे की पूर्ति के लिए अकेला ही स्कूटी चोरी करता है।