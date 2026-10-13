फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   The way to Salasar Dham has become easier, special bus service started from Sirsa, buses available from Chopta at 11:20 AM and from Bhadra at 12:20 PM

सालासर धाम की राह हुई आसान, सिरसा से विशेष बस सेवा शुरू, चोपटा से सुबह 11:20 और भादरा से दोपहर 12:20 बजे मिलेगी बस

Tue, 13 Oct 2026 10:27 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Tue, 13 Oct 2026 10:27 PM IST
विज्ञापन
The way to Salasar Dham has become easier, special bus service started from Sirsa, buses available from Chopta at 11:20 AM and from Bhadra at 12:20 PM
चोपटा बस अड्डे पर बस के पहुंचने पर चालक व परिचालक को माला पहनाकर स्वागत करते लोग।  - फोटो : 1
सिरसा। शरद पूर्णिमा पर सालासर बालाजी धाम के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर है। हरियाणा रोडवेज ने सिरसा से वाया चोपटा और भादरा होते हुए सालासर धाम के लिए विशेष मेला बस सेवा शुरू की है। इससे चोपटा क्षेत्र के श्रद्धालुओं को सीधी बस सुविधा मिलेगी और निजी बसों पर निर्भरता कम होगी।
विज्ञापन

पहले चोपटा क्षेत्र के यात्रियों को सालासर जाने के लिए सिरसा पहुंचना पड़ता था या निजी बसों में अधिक किराया देना पड़ता था। नवरात्र से शरद पूर्णिमा तक श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए रोडवेज ने यह सेवा शुरू की है।
विज्ञापन

यह रहेगा बस का समय
सिरसा रोडवेज डिपो के डीआई गजानंद वर्मा ने बताया कि बस सिरसा से रोजाना सुबह 10:30 बजे रवाना होगी। चोपटा में सुबह 11:20 बजे और भादरा में दोपहर 12:20 बजे पहुंचेगी। इसके बाद शाम 4:10 बजे सालासर धाम पहुंचेगी। वापसी में बस उसी दिन शाम 6 बजे सालासर से सिरसा के लिए रवाना होगी। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर बसों के फेरे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। बस के चोपटा बस अड्डे पर पहुंचने पर जिला भाजपा उपाध्यक्ष नीकुराम फौजी, जजपा नेता कृष्ण शाहपुरिया, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष वेदपाल सिंवर, बलराम कासनिया, बंसी बैनीवाल और बस अड्डा प्रभारी सुभाष ने स्वागत कर हरी झंडी दिखाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed