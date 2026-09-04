Sirsa News: शेरांवाली नहर में पानी की धार सूखी, नहराना हेड पर किसानों ने दिया धरना

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गांव दड़बा कलां, कैंरांवाली, अरनियांवाली, रंधावा, बकरियांवाली सहित अन्य गांवों के किसान दोपहर करीब 12 बजे नहराना हेड पर पहुंचे। उन्होंने दरी बिछाकर धरना दिया और सिंचाई विभाग के खिलाफ नारेबाजी की।गांव अरनियांवाली के सरपंच कृष्ण कुमार खोथ, बनवारी, जिले सिंह, अर्जुन सिंह, विनोद कुमार, जयवीर सिंह व बलवीर सिंह ने बताया कि शेरांवाली नहर में कम पानी मिलने से खेतों की सिंचाई प्रभावित हो रही है। साथ ही गांवों में पेयजल संकट की स्थिति पैदा हो रही है।किसानों के अनुसार निर्धारित कार्यक्रम के तहत नहर में 230 क्यूसेक पानी छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान में महज 30 क्यूसेक पानी ही मिल रहा है। कम पानी के कारण नहर की टेल पर स्थित गांवों तक पानी पहुंचना मुश्किल है।किसानों ने आरोप लगाया कि विभागीय अधिकारी शेड्यूल के अनुसार पानी छोड़ने के बजाय मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि तय मात्रा में पानी नहीं छोड़ा गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा।