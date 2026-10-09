फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   The accused in the minor rape case was acquitted due to lack of evidence

Sirsa News: नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी सबूतों के अभाव में बरी

Fri, 09 Oct 2026 10:45 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Fri, 09 Oct 2026 10:45 PM IST
विज्ञापन
The accused in the minor rape case was acquitted due to lack of evidence
सिरसा। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी धर्मप्रीत सिंह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। मामले में डबवाली सदर थाना पुलिस ने आठ फरवरी 2024 को प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोपी पंजाब का रहने वाला है।
विज्ञापन






शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि उसकी पत्नी को दो माह पहले बच्चा हुआ था। उसकी नाबालिग साली देखभाल के लिए उनके घर आई हुई थी। आरोप था कि सात फरवरी 2024 को धर्मप्रीत सिंह उसकी साली को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर ले गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर नाबालिग को बरामद किया और उसकी काउंसिलिंग करवाई।
विज्ञापन

इस दौरान नाबालिग ने आरोपी पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने मामले में दुष्कर्म की धारा जोड़कर 24 अगस्त 2024 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल की अदालत ने सबूतों के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म का आरोप

सिरसा। शहरी क्षेत्र में एक महिला से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। महिला ने शिकायत में बताया कि सात अक्तूबर दोपहर के समय वह घर पर अकेली थी। इसी दौरान सुमित नाम का युवक घर में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जांच अधिकारी सत्यवीर कुमार का कहना है कि आरोपी सुमित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed