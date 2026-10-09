फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   At the Jayanti celebration, Bajrang Garg said - The PGI named after Maharaja Agrasen in Sirsa should start railway line work, appeal to declare the Jayanti as a national festival

Sirsa News: जयंती समारोह में बजरंग गर्ग बोले-सिरसा में महाराजा अग्रसेन के नाम पर बने पीजीआई, रेल लाइन का काम हो शुरू, जयंती को राष्ट्रीय पर्व घोषित करने की अपील

Fri, 09 Oct 2026 10:54 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Fri, 09 Oct 2026 10:54 PM IST
विज्ञापन
At the Jayanti celebration, Bajrang Garg said - The PGI named after Maharaja Agrasen in Sirsa should start railway line work, appeal to declare the Jayanti as a national festival
पत्रकारों को संबाे​धित करते अग्रोहा धाम वैश्य समाज के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं हरियाणा प
सिरसा। श्री अग्रवाल ट्रस्ट की ओर से आयोजित महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह में पहुंचे अग्रोहा धाम वैश्य समाज के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने सरकार से महाराजा अग्रसेन के नाम पर पीजीआई स्थापित करने और हिसार-फतेहाबाद-सिरसा रेल लाइन का काम शुरू करने की मांग की।
विज्ञापन


पत्रकारों से बातचीत में गर्ग ने कहा कि सिरसा सहित पश्चिमी हरियाणा के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के लिए बड़े शहरों में जाना पड़ता है। सिरसा में पीजीआई बनने से सिरसा, फतेहाबाद और आसपास के जिलों के अलावा पंजाब व राजस्थान के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा।
विज्ञापन

गर्ग ने कहा कि सरकार को घोषणा के अनुसार हिसार-फतेहाबाद-सिरसा रेल लाइन परियोजना पर तुरंत काम शुरू करना चाहिए। करीब 93 किलोमीटर लंबी हिसार-सिरसा रेल लाइन को केंद्रीय बजट में मंजूरी मिलने के बावजूद काम शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि रेल संपर्क से आवागमन सुगम होगा। साथ ही व्यापार, उद्योग, कृषि और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि कई रेल मंत्रियों की ओर से अग्रोहा धाम के मेले में रेल संपर्क को लेकर घोषणाएं की जा चुकी हैं। अब सरकार को इन्हें धरातल पर उतारना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से महाराजा अग्रसेन जयंती को राष्ट्रीय पर्व घोषित करने की मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed