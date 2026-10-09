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Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   Exposure of drug trade running under the guise of medicines, 100 banned pills and 100 capsules seized from Verma Medical Store in Jagmalwali

Sirsa News: दवाओं की आड़ में चल रहे नशे के कारोबार का पर्दाफाश, जगमालवाली के वर्मा मेडिकल स्टोर से 100 प्रतिबंधित गोलियां और 100 कैप्सूल बरामद

Fri, 09 Oct 2026 10:47 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Fri, 09 Oct 2026 10:47 PM IST
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Exposure of drug trade running under the guise of medicines, 100 banned pills and 100 capsules seized from Verma Medical Store in Jagmalwali
जगमालवाली में मेडिकल स्टोर पर दस्तावेज जांचते अ​धिकारी। 
कालांवाली। गांव जगमालवाली में शुक्रवार को औषधि विभाग ने पुलिस के सहयोग से वर्मा मेडिकल स्टोर पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान नशे में प्रयुक्त होने वाली दवाइयां बरामद हुईं। जिला औषधि अधिकारी ने दवाइयों को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी।
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डीसीओ केशव वशिष्ठ ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि मेडिकल स्टोर पर नशे में प्रयुक्त होने वाली दवाइयां बेची जा रही हैं। सूचना के आधार पर पुलिस के सहयोग से दुकान का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मेडिकल स्टोर से 100 प्रतिबंधित गोलियां और 100 कैप्सूल बरामद हुए।
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केशव वशिष्ठ ने कहा कि नशे के खिलाफ सरकार और प्रशासन गंभीर हैं। यदि कोई मेडिकल संचालक नशे में प्रयुक्त होने वाली दवाइयों की बिक्री करता पाया गया तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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