Sirsa News: राज्यस्तरीय महिला पुरस्कारों के लिए 5 नवंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन

विज्ञापन

अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छुक महिलाएं लघु सचिवालय के नजदीक स्थित वन स्टॉप सेंटर में संपर्क कर सकती हैं। इसके अलावा दूरभाष नंबर 01666-297752, 98885-02330 और 94168-83299 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।विभाग की ओर से सुषमा स्वराज पुरस्कार, इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार, कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार, बहन शन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, सरकारी कर्मचारी पुरस्कार, सामाजिक कार्यकर्ता पुरस्कार और महिला उद्यमी पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं की उपलब्धियों को पहचान देना और उन्हें प्रोत्साहित करना है। पात्र महिलाएं विभाग के पोर्टल https://onlinemis.wcdhry.gov.in/gaurav के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि डाक, कूरियर या किसी अन्य ऑफलाइन माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पुरस्कारों से संबंधित नियम एवं शर्तें भी पोर्टल पर उपलब्ध हैं।