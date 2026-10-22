Sirsa News: समाधान शिविरों में पहुंचीं 23 शिकायतें

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ऐलनाबाद और डबवाली में भी उपमंडल स्तर पर समाधान शिविर लगाए गए। ऐलनाबाद में एसडीएम अदिति सिंघानिया और डबवाली में एसडीएम योगेश दिलहोर ने लोगों की शिकायतें सुनी। जिले में प्रत्येक सोमवार और वीरवार को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक जिला और उपमंडल स्तर पर समाधान शिविर आयोजित किए जाते हैं। इन शिविरों का उद्देश्य लोगों को अपनी समस्याओं के लिए संबंधित अधिकारियों तक पहुंच उपलब्ध कराना है।एडीसी ने अधिकारियों को शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई करने और उनकी एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) निर्धारित समय पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समाधान पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा मुख्यमंत्री स्तर पर भी की जा रही है इसलिए उनके निपटारे में लापरवाही नहीं होनी चाहिए।