फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   Anger over low wages, agreed on assurance of increase

Sirsa News: मजदूरी कम मिलने पर रोष, बढ़ाने के आश्वासन पर माने

Thu, 22 Oct 2026 10:51 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Thu, 22 Oct 2026 10:51 PM IST
विज्ञापन
Anger over low wages, agreed on assurance of increase
कालांवाली। अतिरिक्त अनाज मंडी में मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते मजदूर। संवाद
कालांवाली। उपमंडल की अतिरिक्त अनाज मंडी में सरकार की ओर से निर्धारित दरों के अनुसार मजदूरी नहीं मिलने पर वीरवार को मजदूरों ने कामकाज बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। मजदूर यूनियन के प्रधान प्रदीप खन्ना की अगुवाई में हुए प्रदर्शन के दौरान मजदूरों ने प्रशासन और व्यापारियों के प्रति रोष जताया। बाद में मजदूरों और व्यापारियों के बीच हुई बैठक में मजदूरी बढ़ाने पर सहमति बनी जिसके बाद कामकाज दोबारा शुरू हो गया।
विज्ञापन

प्रदर्शन के दौरान मजदूर यूनियन के प्रधान प्रदीप खन्ना, सुखदेव डाबला, रवि कुमार, विजय कुमार, अजय कुमार और विक्रम कुमार ने आरोप लगाया कि मंडी में कई वर्षों से अधिकारियों की मिलीभगत से धान की सीधी खरीद की जा रही है। उनका कहना था कि धान को खाली और भरी ट्रॉलियों के माध्यम से उतारा जाता है। इस प्रक्रिया में न तो धान की पूरी तरह सफाई होती है और न ही उचित तुलाई की जाती है। बिना सफाई के ही धान को बोरियों में भर दिया जाता है।
विज्ञापन

मजदूरों ने बताया कि उन्हें साल में केवल दो से तीन महीने ही काम मिलता है। इस सीमित अवधि में भी बाहर से मजदूर बुलाकर काम करवाया जाता है जिससे स्थानीय मजदूरों को पर्याप्त रोजगार नहीं मिल पाता। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने धान के प्रति बैग की मजदूरी 12 से 15 रुपये निर्धारित की है जबकि व्यापारी इससे कम भुगतान कर रहे हैं। इससे उनकी आमदनी प्रभावित हो रही है और परिवार का पालन-पोषण करना मुश्किल हो गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

मजदूरों के काम बंद करने के बाद व्यापारियों और मजदूरों के बीच बैठक हुई। इसमें मजदूरी बढ़ाने पर चर्चा की गई। व्यापारियों की ओर से मजदूरी बढ़ाने पर सहमति जताए जाने के बाद मजदूरों ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया और मंडी में कामकाज फिर से शुरू कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed