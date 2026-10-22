Sirsa News: मजदूरी कम मिलने पर रोष, बढ़ाने के आश्वासन पर माने

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प्रदर्शन के दौरान मजदूर यूनियन के प्रधान प्रदीप खन्ना, सुखदेव डाबला, रवि कुमार, विजय कुमार, अजय कुमार और विक्रम कुमार ने आरोप लगाया कि मंडी में कई वर्षों से अधिकारियों की मिलीभगत से धान की सीधी खरीद की जा रही है। उनका कहना था कि धान को खाली और भरी ट्रॉलियों के माध्यम से उतारा जाता है। इस प्रक्रिया में न तो धान की पूरी तरह सफाई होती है और न ही उचित तुलाई की जाती है। बिना सफाई के ही धान को बोरियों में भर दिया जाता है।मजदूरों ने बताया कि उन्हें साल में केवल दो से तीन महीने ही काम मिलता है। इस सीमित अवधि में भी बाहर से मजदूर बुलाकर काम करवाया जाता है जिससे स्थानीय मजदूरों को पर्याप्त रोजगार नहीं मिल पाता। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने धान के प्रति बैग की मजदूरी 12 से 15 रुपये निर्धारित की है जबकि व्यापारी इससे कम भुगतान कर रहे हैं। इससे उनकी आमदनी प्रभावित हो रही है और परिवार का पालन-पोषण करना मुश्किल हो गया है।मजदूरों के काम बंद करने के बाद व्यापारियों और मजदूरों के बीच बैठक हुई। इसमें मजदूरी बढ़ाने पर चर्चा की गई। व्यापारियों की ओर से मजदूरी बढ़ाने पर सहमति जताए जाने के बाद मजदूरों ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया और मंडी में कामकाज फिर से शुरू कर दिया।