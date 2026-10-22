फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   400 children showcased their talent in Children's Day competitions

Sirsa News: बाल दिवस प्रतियोगिताओं में 400 बच्चों ने दिखाई प्रतिभा

Thu, 22 Oct 2026 10:54 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 10:54 PM IST
विज्ञापन
400 children showcased their talent in Children's Day competitions
सिरसा। प्रतियोगिता में अपनी प्रस्तुति देते हुए बाल कलाकार। सूचना विभाग
सिरसा। बाल दिवस के उपलक्ष्य में जिला बाल कल्याण परिषद की ओर से आयोजित प्रतियोगिताओं के दूसरे दिन करीब 400 बच्चों ने विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लिया। बाल भवन में आयोजित प्रतियोगिताओं में रंगोली, लड़के व लड़कियों के फन गेम्स, एकल नृत्य, समूह नृत्य और एकल शास्त्रीय नृत्य के जरिए बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई।
विज्ञापन


कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगराधीश अजय सिंह ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने और आत्मविश्वास बढ़ाने का अवसर देती हैं। बच्चों की रुचि और क्षमता पहचानकर उन्हें आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध करवाना जरूरी है।
विज्ञापन

जिला बाल कल्याण अधिकारी नरेंद्र सिंह मलिक ने बताया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी मंडल स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम का संचालन अरुण कुमार और सतीश कुमार ने किया। इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी पूनम नागपाल, आईना असीजा, अंशु और बाल भवन का स्टाफ मौजूद रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed