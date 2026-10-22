Sirsa News: जमीन के सौदे में 14.85 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप

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जांच अधिकारी अजीत सिंह के अनुसार, सिरसा निवासी प्रियव्रत बंसल ने शिकायत में बताया कि 27 फरवरी 2026 को उसने पंजाब के फाजिल्का जिले के गांव वजीदपुर भोमा निवासी जगसीर सिंह और उसके बेटे हरजीत सिंह के साथ गांव ढुडियावाली में करीब 3 कनाल 12 मरले जमीन का इकरारनामा किया था। सौदे में ब्रोकर सुधीर कुमार की भी भूमिका थी। आरोपियों ने जमीन को विवाद रहित बताते हुए भरोसा दिलाया था कि उसका पहले किसी अन्य व्यक्ति के साथ सौदा नहीं हुआ है।बंसल ने बताया कि उसने 13 लाख 85 हजार 500 रुपये आरटीजीएस और एक लाख रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से दिए थे। बाद में पता चला कि जमीन का सौदा पहले ही किसी अन्य व्यक्ति के साथ किया जा चुका था। 16 मई 2026 को जगसीर सिंह, सुख सिंह और उनके साथ आए पांच-छह अन्य लोग गाड़ी में उसके कार्यालय पहुंचे।आरोप है कि उनके पास हथियार थे और रकम मांगने तथा पुलिस कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इस पर उसने जेजे कॉलोनी पुलिस चौकी और एसपी कार्यालय में शिकायत दी थी। पुलिस चौकी में समझौते के दौरान आरोपियों ने 25 मई तक ब्याज सहित रकम लौटाने का आश्वासन दिया था लेकिन भुगतान नहीं किया।