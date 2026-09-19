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Sirsa News: सिमरजीत कौर और खुशी को मिला एक लाख 11 हजार रुपये का प्रोत्साहन पुरस्कार

Sat, 19 Sep 2026 11:05 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sat, 19 Sep 2026 11:05 PM IST
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simran and khusi got 1 lakh 11 thousand for better maks
छात्राओं को सम्मानित करता विद्यालय स्टाफ।
फोटो 23
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राजकीय कन्या विद्यालय रानियां की छात्राओं को मेधावी पुरस्कार
संवाद न्यूज एजेंसी
रानियां। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रानियां की दो मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहन पुरस्कार मिला है। सिमरजीत कौर और खुशी इन्सां ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। दोनों को हरियाणा सरकार की योजना के तहत 1 लाख 11 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई।
सिमरजीत कौर ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में 95.6 फीसदी अंक हासिल किए। गांव फिरोजाबाद निवासी खुशी इन्सां ने 92 फीसदी अंक प्राप्त किए। यह प्रोत्साहन राशि अनुसूचित जाति के उन विद्यार्थियों को मिलती है, जिन्होंने 12वीं में 90 फीसदी या अधिक अंक प्राप्त किए हों।
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विद्यालय की प्राचार्य इंद्रजीत कौर सैनी ने छात्राओं को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह उनकी मेहनत, अनुशासन और निरंतर अध्ययन का परिणाम है। प्राचार्या ने अन्य विद्यार्थियों को भी इन छात्राओं से प्रेरणा लेने को कहा। उन्होंने लक्ष्य निर्धारित करने और नियमित पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया।
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इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ और छात्राओं के परिवार के सदस्य मौजूद रहे।

छात्राओं का उत्कृष्ट प्रदर्शन
सिमरजीत कौर और खुशी इन्सां ने अपनी कड़ी मेहनत से विद्यालय का नाम रोशन किया। सिमरजीत ने 95.6 फीसदी और खुशी ने 92 फीसदी अंक प्राप्त किए। दोनों छात्राओं को 90 फीसदी से अधिक अंक लाने पर यह राशि मिली है। यह हरियाणा सरकार की अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना का हिस्सा है।


सफलता के लिए प्रेरणा
सिमरजीत कौर और खुशी इन्सां ने अपने साथी विद्यार्थियों को भी प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि अच्छे अंक पाने के लिए रोजाना पढ़ाई को समय देना जरूरी है। कक्षा में ध्यानपूर्वक अध्ययन करना और कठिन विषयों का नियमित अभ्यास करना चाहिए। परीक्षा से पहले योजनाबद्ध तरीके से पुनरावृत्ति करना भी बहुत महत्वपूर्ण है।
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