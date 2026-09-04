Sirsa News: स्वाइन फ्लू की आहट, नागरिक अस्पताल में तैयारियां अभी अधूरी, न सैंपलिंग हो रही न ही खुला फ्लू वार्ड
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Fri, 04 Sep 2026 10:17 PM IST
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सिरसा। जिले में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ने के बीच नागरिक अस्पताल की तैयारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अस्पताल में फ्लू जैसे लक्षण वाले मरीजों की सैंपलिंग अब तक शुरू नहीं हुई है। जिले में स्वाइन फ्लू के चार मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें एक मरीज की हिसार के निजी अस्पताल में मौत हो चुकी है।
स्वाइन फ्लू के उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में अलग वार्ड बनाया गया है। शुक्रवार को वार्ड का गेट दिनभर बंद मिला। जिले में सामने आए सभी मामलों की सैंपलिंग एम्स या निजी अस्पतालों में हुई है।
नागरिक अस्पताल में रोजाना बुखार, जुकाम, शरीर में दर्द और सांस संबंधी परेशानी वाले सैकड़ों मरीज पहुंच रहे हैं। सैंपलिंग की सुविधा नहीं होने से ऐसे मरीजों में स्वाइन फ्लू संक्रमण की पहचान करना मुश्किल हो रहा है।
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स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू की रोकथाम और निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। सैंपलिंग के संबंध में नोडल अधिकारी डॉ. संजय कुमार से संपर्क करने का प्रयास किया गया। उनके मोबाइल पर कई बार फोन किया गया लेकिन संपर्क नहीं हो सका।
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स्वाइन फ्लू के उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में अलग वार्ड बनाया गया है। शुक्रवार को वार्ड का गेट दिनभर बंद मिला। जिले में सामने आए सभी मामलों की सैंपलिंग एम्स या निजी अस्पतालों में हुई है।
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नागरिक अस्पताल में रोजाना बुखार, जुकाम, शरीर में दर्द और सांस संबंधी परेशानी वाले सैकड़ों मरीज पहुंच रहे हैं। सैंपलिंग की सुविधा नहीं होने से ऐसे मरीजों में स्वाइन फ्लू संक्रमण की पहचान करना मुश्किल हो रहा है।
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स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू की रोकथाम और निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। सैंपलिंग के संबंध में नोडल अधिकारी डॉ. संजय कुमार से संपर्क करने का प्रयास किया गया। उनके मोबाइल पर कई बार फोन किया गया लेकिन संपर्क नहीं हो सका।