Sirsa News: 10 और 5 किलोमीटर दौड़ स्पर्धा में संदीप ने बाजी मारी

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महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. अनीता सिंह ने ट्रैक पर हरी झंडी दिखाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। छात्र-छात्राओं ने उत्साह के साथ भाग लेते हुए अपनी खेल प्रतिभा, शारीरिक क्षमता और सहनशक्ति का प्रदर्शन किया।समापन समारोह में प्राचार्या डॉ. अनीता सिंह ने विजेताओं को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के साथ उनमें अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, त्वरित निर्णय लेने और विपरीत परिस्थितियों का सामना करने का साहस विकसित करते हैं।इस अवसर पर शारीरिक शिक्षा विभागाध्यक्ष डॉ. बबलेश, सहायक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह और सुपरीटेंडेंट सचिन कुमार उपस्थित रहे। महाविद्यालय के प्रेस प्रवक्ता डॉ. सत्यपाल, डॉ. सूरज रंजन, डॉ. गुलाबवती और प्रो. हैप्पी सिंह ने बताया कि प्रतियोगिताओं से खेल भावना, भाईचारे, आत्मविश्वास और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है।यह रहे प्रतियोगिता के परिणाम:लड़कों की 10 किलोमीटर दौड़ में संदीप ने 38 मिनट 40 सेकंड में दौड़ पूरी कर पहला स्थान प्राप्त किया। सोनू 40 मिनट 34 सेकंड के साथ दूसरे और रोहित 40 मिनट 57 सेकंड के समय के साथ तीसरे स्थान पर रहे। 5 किलोमीटर दौड़ में संदीप ने 16 मिनट 43 सेकंड का समय लेकर प्रथम स्थान हासिल किया। चंद्र मोहन 17 मिनट 45 सेकंड के साथ दूसरे और करण 17 मिनट 52 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रहे। लड़कियों की 3 किलोमीटर दौड़ में ओमशांति ने 16 मिनट 38 सेकंड में दौड़ पूरी कर पहला स्थान प्राप्त किया। कौशल्या 20 मिनट 2 सेकंड के साथ दूसरे और सुशीला 20 मिनट 16 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रहीं।