Sirsa News: संदीप बने मिस्टर और अंकिता को मिस फ्रेशर का खिताब

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समारोह में संदीप को मिस्टर फ्रेशर, अंकिता को मिस फ्रेशर, मयंक छाबड़ा को मिस्टर ईव, शगुनदीप कौर को मिस ईव, केशव सिंगला को मिस्टर पर्सनैलिटी और दिशा को मिस पर्सनैलिटी का खिताब दिया गया।कार्यक्रम में गीत-संगीत, नृत्य, मनोरंजक खेलों और रैंप वॉक के माध्यम से विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आयोजन का उद्देश्य नवप्रवेशित विद्यार्थियों का स्वागत करने के साथ उन्हें विभागीय गतिविधियों से जोड़ना और प्रतिभा दिखाने का अवसर देना था।राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी-2020) की भावना के अनुरूप आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को इवेंट मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे बीबीए के विषयों की व्यावहारिक उपयोगिता समझने का अवसर मिला। विभिन्न गतिविधियों से आपसी तालमेल, जिम्मेदारी और सामूहिक कार्य की भावना को भी बढ़ावा मिला।कार्यक्रम की समन्वयक डॉ. हरदर्शन कौर रहीं। डॉ. नियति चौधरी और नेहा अरोड़ा ने सह-समन्वयक की जिम्मेदारी निभाई, जबकि आयोजन समिति में अस्मिता चौधरी ने योगदान दिया। विद्यार्थियों के सहयोग से समारोह संपन्न हुआ।सर्वांगीण विकास पर दिया जोरयूएसजीएस के डीन प्रो. मोहम्मद काशिफ किदवई ने कहा कि विश्वविद्यालय जीवन केवल अकादमिक ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और अनुशासन विकसित करने का भी अवसर है। उन्होंने विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा पहचानने और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।