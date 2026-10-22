Sirsa News: रोडवेज कर्मचारियों का चक्का जाम, पांच घंटे में मारपीट का आरोपी गिरफ्तार

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करीब ढाई घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद डीएसपी राजबीर और रोडवेज जीएम अजय दलाल के आश्वासन पर धरना समाप्त किया गया। वहीं सदर थाना पुलिस ने परिचालक से मारपीट के मामले में पांच घंटे के भीतर कंवरपुरा निवासी मुकेश उर्फ लॉरेंस को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड मांगा जाएगा ताकि घटना में शामिल अन्य लोगों से पूछताछ की जा सके।यूनियन प्रधान पृथ्वी सिंह चाहर और कर्मचारियों के अनुसार मंगलवार दोपहर मुकेश उर्फ लॉरेंस ने दिल्ली पुल के पास बस में परिचालक के साथ मारपीट की थी। कर्मचारियों ने सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाकर गिरफ्तारी की मांग की और सुरक्षा के मद्देनजर कंवरपुरा-कसुंबी रूट पर बस चलाने से इनकार कर दिया।कर्मचारियों का आरोप है कि बुधवार को आरोपी डिपो पहुंचा और पृथ्वी सिंह चाहर पर समझौते का दबाव बनाया। मना करने पर उसने तेजधार हथियार से हमला करने का प्रयास किया और भागते समय प्रधान व कर्मचारियों को दस दिन में देख लेने की धमकी दी। कर्मचारियों ने हाल में रोडवेज कर्मियों के साथ हुई दो अन्य घटनाओं में भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया।कंवरपुरा रूट पर आरोपी की गिरफ्तारी तक बस सेवा बंद रखने का निर्णयडीएसपी ने दोनों घटनाओं के आरोपियों को रात नौ बजे तक गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। जीएम ने कहा कि गिरफ्तारी नहीं हुई तो वह अगले दिन कर्मचारियों के साथ धरने पर बैठेंगे। इसके बाद कर्मचारियों ने प्रदर्शन समाप्त कर बसों का संचालन शुरू कर दिया। हालांकि कंवरपुरा रूट पर आरोपी की गिरफ्तारी तक बस सेवा बंद रखने का निर्णय लिया गया।जाम से यात्रियों को हुई परेशानीबसें हिसार रोड पर खड़ी होने से यातायात बाधित हुआ और वाहन चालकों को लंबा इंतजार करना पड़ा। यात्रियों को भी गंतव्य तक पहुंचने में देरी हुई। राजकुमार, प्रवीण और सोनू ने बताया कि उन्हें जरूरी काम से दिल्ली जाना था लेकिन चक्का जाम के कारण उनका कार्यक्रम प्रभावित हुआ। बसों का संचालन बहाल होने पर यात्रियों को राहत मिली। कर्मचारियों ने पुलिस से रोडवेज कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और मारपीट व दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की। डीएसपी ने ऐसे मामलों में जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया।::::::::::::वारदात में अन्य आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वह गुंडागर्दी करने वाले व सरकारी काम में बांधा डालने वाले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। राजवीर, डीएसपी, सिरसा