Sirsa News: रानियां के छह गांवों में सिंचाई के पानी का संकट, किसानों ने दिया धरना

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जल्द समाधान नहीं हुआ तो बड़े आंदोलन की चेतावनीफोटो21संवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। रानियां क्षेत्र के कई गांवों के किसानों ने मंगलवार को सिंचाई विभाग के कार्यालय पर धरना दिया। कांग्रेस नेता वीरभान मेहता की अगुवाई में किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों के प्रतिनिधिमंडल को एक्सईएन संदीप शर्मा ने आश्वासन दिया कि समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा।किसान पाल सिंह, रमेश कुमार, गुरभेज सिंह सरपंच नाईवाला, विनोद ग्रोवर, सुलखन सिंह, अर्जुन राम, बलकार सिंह बालासर, कृष्ण गोदारा महम्मदपुर, ज्ञान चांद नंबररदार खाजाखेड़ा आदि ने कहा कि पिछले कई दिनों से क्षेत्र के गांवों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं पहुंच रहा है।पानी नहीं पहुंचने के कारण फसलों के प्रभावित होने का खतरा बना हुआ है। जिला प्रशासन की बेरुखी से परेशान किसानों ने कई दफा जिला प्रशासन, सिंचाई और बिजली निगम में गुहार लगाई लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला।वीरभान मेहता और किसान कालू राम गोदारा ने बताया कि रानियां खंड के फतेहपुरिया, महम्मद पुरिया, कुस्सर, बालासर, नाईवाला और खाजाखेड़ा गांवों में सिंचाई के पानी का गंभीर संकट बना हुआ है। खेतों में समय पर पानी नहीं पहुंचने से फसलों को नुकसान होने की आशंका है।ऐसे में किसानों ने सरकार और जिला प्रशासन से जल्द से जल्द पानी की उचित व्यवस्था करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि घग्गर नाईवाला खरीफ चैनल में 2 बार फ्लडी पानी आ चुका है मगर कई गांवों में अब तक घग्गर का पानी नही आया है।इस बारे में कई बार सिंचाई विभाग के अधिकारियों से मिल चुके हैं। हर बार आश्वासन मिला है। हम सबको फलडी नहर का पानी दिलवाया जाये। अबकी बार बारिश भी कम हुई है। फसलें सूख रही हैं। अगर मांग जल्द पूरी नहीं होती है तो किसान प्रदर्शन करेंगे व सीएम को सिरसा आने पर काले झंडे दिखाएंगे।पाइपलाइन को हटाने का काम करे प्रशासनकिसानों ने कहा कि गांवों में कई किसान बड़ी-बड़ी पाइपलाइन बिछाकर व मोटर लगाकर पानी ले रहे हैं। उन पाइपों को हटाने का काम प्रशासन ने पहले किया था मगर सही से कार्रवाई नहीं हुई है। इस कारण टेल पर बसने वाले गांव को फ्लडी पानी नहीं मिल रहा है। आज महज सांकेतिक धरना लगाया गया। इस साथ ही प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो आगे बड़ा धरना देंगे ओर सिंचाई विभाग का घेराव भी करेंगे।एक्सईएन ने समाधान का दिया आश्वासनधरने के बाद किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने सिंचाई विभाग के एक्सईएन संदीप शर्मा और एसडीओ धर्मपाल से मुलाकात की। उन्होंने मौजूदा हालात के संबंध में उन्हें अवगत करवाया। किसानों ने अधिकारियों से मांग की कि प्रभावित गांवों तक पर्याप्त मात्रा में सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए तुरंत ठोस कदम उठाए जाएं। किसानों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है।