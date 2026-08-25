Sirsa News: 88 बोतल देसी शराब सहित छह आरोपी तस्कर गिरफ्तार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। पुलिस ने विभिन्न स्थानों से 88 बोतल देसी शराब सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।पुलिस प्रवक्ता राजपाल ने बताया कि जीवन नगर चौकी पुलिस ने सोमवार को गांव नकौड़ा से गोपाल सिंह को 15 बोतल देसी शराब के साथ पकड़ा। नाथूसरी चोपटा थाना पुलिस ने गांव गीगोरानी से अनिल कुमार को 14 बोतल अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया।चोपटा थाना की टीम ने गांव निर्बाण से सुनील कुमार को 13 बोतल देसी शराब के साथ दबोचा। सदर थाना पुलिस ने गांव शाहपुर बेगू से मक्खन सिंह को 17 बोतल देसी शराब सहित गिरफ्तार किया।शहर थाना पुलिस ने रानियां रोड सिरसा क्षेत्र से स्कूटी सवार मंगत सिंह को 14 बोतल देसी शराब के साथ काबू किया। बड़ागुढ़ा थाना पुलिस ने गांव भंगू क्षेत्र से जगदीश उर्फ काका सिंह को 15 बोतल अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया।