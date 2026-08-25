Sirsa News: महिला का सोने का लॉकेट छीनने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

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सिरसा। गांव शेरपुरा में एक महिला के गले से सोने का लॉकेट छीनने के मामले में पुलिस ने सोमवार को दो आरोपियों कुलदीप सिंह और गुलाब को गिरफ्तार किया है। यह वारदात 27 जुलाई की शाम को हुई थी। पुलिस अधीक्षक दीपक सहारन ने बताया कि बिमला देवी ने शिकायत दर्ज कराई थी। बिमला देवी 27 जुलाई की शाम को गोशाला से घर जा रही थीं। तभी बाइक सवार दो युवकों ने उनका लॉकेट छीन लिया था। डिंग थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच के बाद पुलिस ने कुलदीप सिंह और गुलाब को गिरफ्तार किया। कुलदीप सिंह गांव लुदेसर का निवासी है जबकि गुलाब कुतियाना सिरसा का है। आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड लिया जाएगा। रिमांड अवधि में सोने का लॉकेट बरामद किया जाएगा।

संवाद न्यूज एजेंसी