Sirsa News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Tue, 25 Aug 2026 11:50 PM IST
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धार्मिक
शिव महापुराण कथा : नंद बाबा गो सेवा संस्थान कालांवाली की ओर से बेसहारा गऊ अस्पताल में सात दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा दोपहर 3 बजे।
शैक्षणिक
कार्यशाला : डिंग डाइट में पीजीटी रसायन विज्ञान शिक्षकों के लिए विशेष कार्यशाला सुबह 9 बजे।
बिजली अदालत
निगम कार्यालय : दक्षिणी हरियाणा बिजली निगम कार्यालय में बिजली अदालत सुबह 11 बजे।
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शिव महापुराण कथा : नंद बाबा गो सेवा संस्थान कालांवाली की ओर से बेसहारा गऊ अस्पताल में सात दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा दोपहर 3 बजे।
शैक्षणिक
कार्यशाला : डिंग डाइट में पीजीटी रसायन विज्ञान शिक्षकों के लिए विशेष कार्यशाला सुबह 9 बजे।
बिजली अदालत
निगम कार्यालय : दक्षिणी हरियाणा बिजली निगम कार्यालय में बिजली अदालत सुबह 11 बजे।