फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   protest for canal water

Sirsa News: फतेहाबाद में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना, नहरों में पानी कटौती का विरोध

Wed, 04 Nov 2026 12:43 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Wed, 04 Nov 2026 12:43 AM IST
विज्ञापन
protest for canal water
फतेहाबाद लघु सचिवालय में पानी की मांग को लेकर शुरू किए गए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे कई गांवों
चोपटा क्षेत्र के कई गांवों से किसान वाहनों के काफिले के साथ पहुंचे लघु सचिवालय, बोले- 16 दिन बंदी के बाद आठ दिन पानी से कैसे होगी सिंचाई
विज्ञापन


फोटो ---- 35

चोपटा। संयुक्त किसान संगठन के बैनर तले मंगलवार को चोपटा क्षेत्र के किसानों ने आंदोलन का बिगुल बजाया। यह आंदोलन नहरों और माइनरों में पानी की कटौती के विरोध में शुरू किया गया है।
विभिन्न गांवों के किसान फतेहाबाद के लघु सचिवालय पहुंचे और पानी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। खेड़ी, कुम्हारिया, रामपुरा नवाबाद, चाहरवाला, जोगीवाला, नाथूसरी कलां और कागदाना सहित कई गांवों के किसान वाहनों के काफिले के साथ धरना-प्रदर्शन में शामिल हुए।
विज्ञापन

अनाज मंडी में एकत्रित किसानों ने रवाना होने से पहले पानी की मांग को लेकर रोष प्रदर्शन किया। उन्होंने किसान एकता और किसान जिंदाबाद के नारे लगाए। किसानों ने कहा कि 16 दिन पानी बंद रखने के बाद केवल आठ दिन पानी से सिंचाई कैसे होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

हरदत, लादूराम पुनिया, ओमप्रकाश, प्रहलाद बेनीवाल, देवीलाल, हरी सिंह मंडा, देशबंधु बैनीवाल, बलराम सहारण, प्रेम ठाकर, नेकीराम, भजनलाल, दलीप बुडानिया, कृष्ण ज्याणी खेड़ी और रोहताश पूनिया ने किसानों को संबोधित किया।
उन्होंने बताया कि नहरों व माइनरों में 16 दिन पानी बंद रखने के बाद केवल आठ दिन पानी छोड़ने का कार्यक्रम किसानों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। गेहूं और सरसों की बोआई के महत्वपूर्ण सीजन में किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। हालात ऐसे हैं कि कई गांवों में पीने के पानी की समस्या भी सामने आने लगी है।
पेयजल और सिंचाई की समस्या
मौजूदा व्यवस्था के अनुसार, पानी की अगली बारी के लिए किसानों को करीब 40 दिन इंतजार करना पड़ेगा। इतने लंबे अंतराल में फसलों की जरूरत के मुताबिक सिंचाई करना मुश्किल होगा। इसका सीधा असर खेती और ग्रामीण जनजीवन पर पड़ेगा। ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। दिवाली जैसे पर्व के सीजन में भी लोगों को पानी खरीदकर पीना पड़ रहा है।

किसानों की प्रमुख मांगें
किसानों ने मांग की है कि नहरों और माइनरों में पानी की आपूर्ति का अंतराल कम किया जाए। इससे फसलों की सिंचाई के साथ-साथ गांवों में पेयजल की जरूरत भी पूरी हो सकेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि मांग पूरी होने तक यह अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed