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Sirsa News: आत्मिक ज्योति से जगमगाया ब्रह्माकुमारी आश्रम, बच्चों ने दीं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां

Mon, 09 Nov 2026 11:43 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Mon, 09 Nov 2026 11:43 PM IST
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programme in brhamakumari ashram
रानियां। कार्यक्रम में बच्चों को सम्मानित करती हुई बीके अनीता। विज्ञप्ति
संवाद न्यूज एजेंसी
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रानियां। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दिवाली का पर्व हर्षोल्लास और आध्यात्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आश्रम परिसर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।
सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रस्तुतियों के माध्यम से जीवन में सकारात्मकता लाने का संदेश दिया गया। सद्गुणों को अपनाने की प्रेरणा भी दी गई। आश्रम की संचालिका ब्रह्माकुमारी कमलेश ने बताया कि कलियुग के अंत में परमपिता परमात्मा शिव आत्माओं की ज्योति जगाते हैं।
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वे नई दैवी दुनिया अर्थात स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उन्होंने समझाया कि प्रज्वलित दीपक अनेक दीपकों को रोशन कर सकता है। इसी प्रकार शुभ भावना वाला व्यक्ति वातावरण को सकारात्मक बनाता है। दिवाली आत्मिक ज्योति का प्रतीक है। इस पर्व पर सभी के जीवन में सुख, शांति और खुशहाली की कामना की गई।
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''स्वर्ग में एक सीट खाली है'' का मंचन
कार्यक्रम में ''स्वर्ग में एक सीट खाली है'' नामक नाटक का मंचन किया गया। इस नाटक ने सांसारिक लोभ-लालच त्यागने की प्रेरणा दी। इसने जीवन में दिव्य गुणों को धारण करने का संदेश दिया। अनीता और रमन ने नाटक के जरिये आध्यात्मिक संदेश प्रस्तुत किया।

बच्चों की प्रस्तुतियां और आध्यात्मिक विचार
बच्चों ने संगीत, नृत्य और कला की आकर्षक प्रस्तुतियां देकर लोगों का मन मोह लिया। आरुही, सीरत और स्मृति ने नृत्य प्रस्तुत कर खूब सराहना बटोरी। बीके प्रतिभा ने मिट्टी के दीपक और आत्मिक दीपक की कहानी सुनाई। उन्होंने मनुष्य को तनाव में परमात्मा का स्मरण कर आत्मिक रूप से मजबूत बनने को कहा। उन्होंने जीवन में आध्यात्मिकता और सकारात्मक विचारों का महत्व बताया। कार्यक्रम के अंत में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया।
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