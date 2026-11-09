Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   youth arrested with crackers

Sirsa News: मोबाइल बाजार से 18.900 किलो विस्फोटक संग युवक पकड़ा

Mon, 09 Nov 2026 11:44 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Mon, 09 Nov 2026 11:44 PM IST
विज्ञापन
youth arrested with crackers
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

सिरसा। थाना कालांवाली पुलिस ने मोबाइल बाजार में छापा मारकर 18 किलो 900 ग्राम पटाखे और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में मोहित को गिरफ्तार किया है।
पुलिस प्रवक्ता आनंद ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस टीम ने दमकल विभाग के अधिकारियों को साथ लिया। उन्होंने मोबाइल बाजार में पटाखे बेचते हुए मोहित नामक युवक को पकड़ा।
विज्ञापन

जांच के दौरान बुलेट बम, विभिन्न ब्रांड के पटाखे और फूलझड़ियां मिलीं। मोहित से भंडारण और बिक्री संबंधी लाइसेंस मांगा गया। वह कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका।
विज्ञापन
विज्ञापन

उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 288 व 9 (बी) विस्फोटक अधिनियम, 1884 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने आगामी जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed