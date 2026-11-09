Sirsa News: हेरोइन आपूर्ति करने के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

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सिरसा। थाना सदर डबवाली पुलिस ने 8.690 ग्राम हेरोइन आपूर्ति के दो आरोपियों अर्शदीप सिंह और अजब सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता आनंद कुमार ने यह जानकारी दी।उन्होंने बताया कि पांच नवंबर को एएनसी डबवाली टीम ने कार्रवाई की थी। टीम ने गांव पन्नीवाला मोरिकां से मोटरसाइकिल सवार लखविंदर सिंह को पकड़ा था। उसके पास से 8.690 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी।आरोपी के खिलाफ थाना सदर में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्रारंभिक पूछताछ में लखविंदर ने खुलासा किया कि उसे हेरोइन अर्शदीप सिंह व अजब सिंह ने उपलब्ध करवाई थी।मामले की आगामी जांच करते हुए पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।