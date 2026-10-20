Sirsa News: 19 किसानों के बैंक खातों में पहुंचा 20.04 लाख का भुगतान, डिंग मंडी में धान की आवक 32,842 क्विंटल, खरीद 16,678 क्विंटल तक पहुंची

विज्ञापन

अब तक 19 किसानों के बैंक खातों में कुल 20,04,484 रुपये भेजे जा चुके हैं। वहीं 1.01 करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान की प्रक्रिया जारी है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित किसानों के खातों में राशि पहुंचने की उम्मीद है। किसानों को उनकी उपज का भुगतान निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अनुसार किया जा रहा है।मंडी में धान की खरीद के साथ उठान कार्य भी जारी है। अब तक 6,000 क्विंटल धान का उठान हो चुका है। आवक बढ़ने के कारण खरीद और उठान में तेजी बनाए रखना जरूरी है, ताकि मंडी में फसल के ढेर न लगें और किसानों को उपज बेचने के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। फिलहाल मंडी में धान की आवक जारी है। किसानों की नजर खरीद, उठान और बकाया भुगतान की प्रक्रिया पर बनी हुई है।