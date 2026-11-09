6 दिसंबर की महेंद्रगढ़ रैली में सिरसा की भागीदारी रहेगी नंबर वन : अजय चौटाला

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संवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने सोमवार को चौटाला हाउस में एक बैठक की। यह बैठक जेजेपी के नौवें स्थापना दिवस पर 6 दिसंबर को महेंद्रगढ़ में प्रस्तावित रैली की तैयारियों के लिए थी। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में सभी वर्गों के हालात विपरीत हो गए हैं।अजय चौटाला ने जोर दिया कि जेजेपी ही प्रदेशवासियों की सेवा का वास्तविक विकल्प बन सकती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर अधिक से अधिक लोगों को रैली का निमंत्रण देने का आह्वान किया। उन्होंने दावा किया कि महेंद्रगढ़ की यह रैली पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त करेगी।पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि रैली की सफलता का पूरे हरियाणा की राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने भाजपा सरकार की विफलताओं को उजागर करने की बात कही। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि जब भी जेजेपी को सत्ता में हिस्सेदारी मिली, जनहित के कार्यों को प्राथमिकता दी गई।किसानों को धान बेचने के लिए करना पड़ रहा इंतजारदुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों को धान बेचने के लिए 20 से 25 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। धान की नमी का बहाना बनाकर उन्हें 200 से 250 रुपये कम दाम पर फसल बेचने को मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश में बढ़ते नशे पर भी चिंता व्यक्त की। युवा जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने डबवाली हलके को सिरसा में नंबर वन बनाने का भरोसा दिया। इस अवसर पर कई अन्य पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।