Sirsa News: मारपीट कर 60 हजार रुपये और मोबाइल छीनने का आरोप, पांच पर प्राथमिकी दर्ज

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जांच अधिकारी हरविंदर सिंह के अनुसार, पुलिस को दिए बयान में राज सिंह ने बताया कि उसने अमनदीप सिंह को एक कार बेची थी। कार लोन पर होने के कारण उसकी किस्तें राज सिंह के बैंक खाते से कटती थीं। कार खरीदते समय अमनदीप सिंह ने किस्तें भरने और राशि ट्रांसफर करने का वादा किया था। इसके बावजूद किस्तें राज सिंह के खाते से कटती रहीं।राज सिंह के अनुसार उसके नाम पर कार भी लोन पर थी जिसकी किस्तें नहीं भरी जा सकीं। इसके बाद फाइनेंस कंपनी ने दोनों गाड़ियों को रोक लिया। उसने बताया कि इस विवाद को लेकर 7 अक्तूबर को दोनों पक्षों के बीच पंचायत में आपसी समझौता हुआ था।राज सिंह ने पुलिस को बताया कि वह अपने दोस्त नेक सिंह के साथ स्कूटी पर सवार होकर जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आई एक कार ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। आरोप है कि इसके बाद कार सवार लोगों ने उस पर डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में बेहोश हुए राज सिंह को सिरसा के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल का आरोप है कि हमलावर उसके पास से 60 हजार रुपये की नकदी और मोबाइल फोन भी ले गए।