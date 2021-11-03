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Sirsa News: पराली जलाने के आरोप में किसान पर प्राथमिकी दर्ज

Wed, 04 Nov 2026 12:40 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Wed, 04 Nov 2026 12:40 AM IST
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fir in parali burning
संवाद न्यूज एजेंसी
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सिरसा। सदर थाना पुलिस ने गांव शहीदांवाली निवासी किसान शीतल कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह मामला पराली जलाने से जुड़ा है। आरोप है कि किसान ने 30 अक्तूबर को अपने खेत में पराली जलाई थी। इस कृत्य से पर्यावरण में प्रदूषण फैला।
पुलिस ने यह कार्रवाई हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शिकायत पर की। बोर्ड के सिरसा क्षेत्रीय कार्यालय की अधिकारी डॉ. रुचि ने शिकायत दर्ज कराई थी।
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जांच अधिकारी संजय कुमार ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर शीतल कुमार पर केस दर्ज हुआ है। शीतल कुमार गांव शहीदांवाली के निवासी हैं। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है।
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