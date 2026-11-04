Sirsa News: मुख्य बाजार में अतिक्रमण पर नगर परिषद सख्त, दुकानदारों को दी चेतावनी

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फोटो- 25, 26संवाद न्यूज एजेंसीडबवाली। नगर परिषद ने बुधवार को शहर के मुख्य बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान दुकानों के बाहर सामान रखने वाले दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक रास्तों और फुटपाथों पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।सफाई निरीक्षक शिवा के नेतृत्व में नगर परिषद की टीम ने विभिन्न दुकानों का निरीक्षण किया। टीम ने निर्धारित सीमा का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों को चेतावनी दी। उन्हें अपनी दुकानों की सीमा के भीतर ही सामान रखने के निर्देश दिए गए।परिषद ने चेताया कि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। कार्यकारी अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने कहा कि बाजारों को अतिक्रमण मुक्त रखना परिषद की प्राथमिकता है।दुकानदारों द्वारा सामान रखने से बाजार की सड़कें संकरी हो जाती हैं। इससे आमजन, पैदल राहगीरों, महिलाओं, बुजुर्गों और वाहन चालकों को परेशानी होती है। बाजार सार्वजनिक स्थान हैं और सभी नागरिकों का उन पर समान अधिकार है।अतिक्रमण से परेशानीदुकानों के बाहर सामान रखने से बाजार की सड़कें संकरी हो जाती हैं। इससे आमजन को आवागमन में बहुत असुविधा होती है। विशेषकर पैदल चलने वालों, महिलाओं और बुजुर्गों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वाहन चालकों को भी जाम और असुविधा झेलनी पड़ती है।अभियान रहेगा जारीकार्यकारी अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने सभी दुकानदारों से नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अपनी दुकानों की निर्धारित सीमा में ही सामान रखें। नगर परिषद का यह अभियान शहर को स्वच्छ और अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए जारी रहेगा। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जाएगी।