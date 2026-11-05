Sirsa News: सीडीएलयू में सजेगा युवा प्रतिभाओं का मंच, 41 हजार तक मिलेंगे पुरस्कार, नशा मुक्त युवा, विकसित भारत थीम पर 19 व 20 नवंबर को होगा जिलास्तरीय युवा महोत्सव, पंजीकरण 16 नवंबर तक

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राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य एवं जिला युवा समन्वयक अधिकारी डॉ. प्रवेश कुमार ने बताया कि कार्यक्रम विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम और मल्टीपर्पज हॉल में होगा। प्रतियोगिताओं में सामूहिक लोक नृत्य, सामूहिक लोक गायन, नुक्कड़ नाटक, चित्रकारी एवं पेंटिंग, कविता लेखन तथा समूह लोक संगीत वाद्ययंत्र शामिल हैं। इनमें 15 से 29 वर्ष तक की आयु के युवा हिस्सा ले सकेंगे।उन्होंने बताया कि प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाने के लिए विजेताओं को 2,100 रुपये से लेकर 41 हजार रुपये तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी। अलग-अलग प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को यह पुरस्कार मिलेंगे। महोत्सव युवाओं को अपनी प्रतिभा सामने लाने और सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ने का अवसर देगा। इस मंच से युवा स्थानीय लोक संस्कृति और कला की विविधता को अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से सामने ला सकेंगे।डॉ. प्रवेश कुमार के अनुसार, महोत्सव में शामिल होने के इच्छुक युवा पंजीकरण और अन्य जानकारी के लिए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिरसा में संपर्क कर सकते हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 16 नवंबर तय की गई है। उन्होंने जिले के सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की।