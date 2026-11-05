Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   BPL and Antyodaya families will get a gas cylinder for 500 rupees, online registration is mandatory for the Har Ghar-Har Grihini scheme

Sirsa News: बीपीएल और अंत्योदय परिवारों को 500 रुपये में मिलेगा गैस सिलिंडर, हर घर-हर गृहिणी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य

Thu, 05 Nov 2026 10:24 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Thu, 05 Nov 2026 10:24 PM IST
विज्ञापन
BPL and Antyodaya families will get a gas cylinder for 500 rupees, online registration is mandatory for the Har Ghar-Har Grihini scheme
सिरसा। महंगाई के बोझ के बीच बीपीएल और अंत्योदय परिवारों को राहत मिलेगी। हरियाणा सरकार की हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत पात्र परिवारों को अब 500 रुपये में रसोई गैस सिलिंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
विज्ञापन

जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक हरवीर सिंह ने बताया कि योजना का लाभ हरियाणा के सभी पात्र बीपीएल और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) राशन कार्ड धारक परिवारों को मिलेगा। गैस सिलिंडर की वास्तविक कीमत 500 रुपये से अधिक होने पर अतिरिक्त राशि सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। यह राशि परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए भेजी जाएगी।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लिए लाभार्थियों को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की वेबसाइट epds.haryanafood.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन में एलपीजी आईडी, बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड सहित जरूरी जानकारी भरनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

फैमिली आईडी में मोबाइल नंबर सक्रिय होना जरूरी
हरवीर सिंह के अनुसार पंजीकरण के लिए फैमिली आईडी में दर्ज मोबाइल नंबर सक्रिय होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन में परेशानी होने पर लाभार्थी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) की मदद ले सकते हैं। उन्होंने पात्र परिवारों से जरूरी दस्तावेजों के साथ समय रहते पंजीकरण करवाकर योजना का लाभ उठाने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed