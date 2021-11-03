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ओढ़ां। जिले में खरीफ सीजन-2025 की सरकारी धान खरीद में 6 करोड़ 58 लाख 11 हजार रुपये का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है।कुछ लोगों ने असली किसानों की जमीन को कागज में अपना दिखाकर धान बेचा। उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचकर लाखों रुपये अपने बैंक खातों में मंगवा लिए।मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की गुप्त जांच के बाद 48 नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। सीएम फ्लाइंग के उप निरीक्षक राजेश कुमार ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी थी। विभाग को व्यापारियों द्वारा फर्जी पंजीकरण की भनक लगी थी। उन्होंने अपने करीबियों के नाम पर धान, बाजरा और मूंग का फर्जी पंजीकरण कराया था।उपनिदेशक कृषि कार्यालय सिरसा के रिकॉर्ड से मिलान करने पर सच सामने आया। पुलिस अधीक्षक दीपक साहरण ने बड़ागुढ़ा थाना पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है।आरोपियों ने मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर सेंधमारी की। उन्होंने वास्तविक किसानों की जमीन का ब्योरा उठाया। अपने मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र और बैंक खाते जोड़े। इन जमीनों से उनका कोई वास्ता नहीं था।गांव कनकपुरा में आरोपियों ने ग्राम पंचायती जमीन को भी नहीं बख्शा। करीब 15 एकड़ पंचायती भूमि पर धान की फसल दिखाई गई। इस फर्जीवाड़े से 8 लाख 34 हजार रुपये की चपत लगाई गई।शहीदांवाली, घिंगतानिया, पतली डाबर और कंवरपुरा जैसे गांव भी शिकायत में शामिल हैं। जांच अधिकारी लाभ सिंह ने बताया कि सीएम फ्लाइंग के उप निरीक्षक राजेश कुमार की रिपोर्ट पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।