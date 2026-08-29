Sirsa News: कृषि मशीनों का एक से 3 और 9 सितंबर को होगा भौतिक सत्यापन

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सिरसा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग वर्ष 2026-27 के दौरान सब्सिडी पर खरीदी गई कृषि मशीनों का भौतिक सत्यापन करेगा। सहायक कृषि अभियंता विजय जैन के अनुसार, यह सत्यापन 1 से 3 और 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। किसानों से निर्धारित तिथि व स्थान पर मशीनें प्रस्तुत करने की अपील की गई है।सत्यापन 1 से 3 सितंबर तक अनाज मंडी ओढ़ां, अनाज मंडी श्री जीवननगर और कपास मंडी सिरसा में किया जाएगा। 1 सितंबर को रोटावेटर व लेजर लैंड लेवलर छोड़कर अन्य सभी कृषि यंत्रों का सत्यापन होगा।2 सितंबर को केवल लेजर लैंड लेवलर और 3 सितंबर को रोटावेटर का भौतिक सत्यापन होगा। 9 सितंबर को सभी क्षेत्रों की डीएसआर मशीनों का सत्यापन किया जाएगा। निदेशालय ने निर्देश दिए हैं कि सत्यापन केवल निर्धारित तिथि पर होगा। बाद में कोई अवसर नहीं मिलेगा।