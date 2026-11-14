Sirsa News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sat, 14 Nov 2026 11:42 PM IST
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धार्मिक
भजन संध्या : जनता भवन रोड स्थित श्री श्याम बगीची में भजन संध्या शाम 7 बजे।
शिविर
योग : नेहरू पार्क में योग शिविर सुबह 7 बजे।
शैक्षणिक
परिचय बैठक : जीडब्ल्यूसी के इग्नू अध्ययन केंद्र 1085 में परिचय बैठक सुबह 11 बजे।
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भजन संध्या : जनता भवन रोड स्थित श्री श्याम बगीची में भजन संध्या शाम 7 बजे।
शिविर
योग : नेहरू पार्क में योग शिविर सुबह 7 बजे।
शैक्षणिक
परिचय बैठक : जीडब्ल्यूसी के इग्नू अध्ययन केंद्र 1085 में परिचय बैठक सुबह 11 बजे।