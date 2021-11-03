Sirsa News: संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता लापता

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पति ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी करीब 9 साल पहले डबवाली में हुई थी। वह एक होटल में नौकरी करता है जबकि उसकी पत्नी निजी अस्पताल में काम करती थी। 11 नवंबर की रात 11 बजे वह अपने काम से घर लौटा। पत्नी नहीं मिली और उसका मोबाइल भी बंद था। जांच अधिकारी सुनील कुमार ने कहा है कि जल्द तलाश लिया जाएगा। संवाद

सिरसा। ग्रेवाल बस्ती से एक विवाहिता संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है। शहर थाना पुलिस ने पति की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर तलाश शुरू की है।