Sirsa News: वाई-प्लस सुरक्षा के बावजूद चंडीगढ़ आवास पर पुलिस नहीं

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इनमें अंतर-राज्यीय यात्रा और चंडीगढ़ स्थित आवास पर मिलने वाली सुरक्षा का विवरण शामिल है। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर 2026 को न्यायाधीश अमन चौधरी की अदालत में होगी।अधिवक्ता ने बताया कि हाईकोर्ट ने 20 मार्च 2024 को अभय चौटाला को वाई-प्लस सुरक्षा देने का आदेश दिया था। आदेश तत्कालीन एसपी विक्रांत भूषण के हलफनामे पर आधारित था।हलफनामे में अभय चौटाला और उनके परिवार की जान-माल की सुरक्षा को लेकर खतरे का आकलन किया गया था। अधिवक्ता के अनुसार, यह खतरा अब भी बना हुआ है।15 सितंबर 2025 को अभय चौटाला के बेटे को यूके से फोन कॉल पर जान से मारने की धमकी मिली थी। इस मामले में 17 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ के नॉर्थ पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। यूटी चंडीगढ़ ने 28 जनवरी 2026 को हलफनामा दाखिल किया था। संवाद