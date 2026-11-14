Sirsa News: खरना का प्रसाद बना, 36 घंटे के निर्जला व्रत का लिया संकल्प

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संवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। लोक आस्था का महापर्व छठ शहर में भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। चार दिवसीय इस पर्व के दूसरे दिन शनिवार को खरना अनुष्ठान विधि-विधान से संपन्न हुआ। व्रती महिलाओं ने पवित्रता और परंपरा का विशेष ध्यान रखते हुए खरना का महाप्रसाद तैयार किया। दिनभर उपवास के बाद उन्होंने गुड़ व चावल की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण किया।इस प्रसाद को छठी मैया को भोग लगाया गया। इसके साथ ही व्रती महिलाओं का 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत शुरू हो गया। यह व्रत सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद समाप्त होगा। आज रविवार शाम सिरसा मेजर नहर के किनारे आस्था का अद्भुत नजारा दिखेगा।करीब साढ़े तीन किलोमीटर लंबे घाटों पर 30 हजार से अधिक पूर्वांचली श्रद्धालु जुटेंगे। वे बांस के सूप और दउरा में गागल फल, ठेकुआ, गन्ना और पूजन सामग्री सजाएंगे। श्रद्धालु नहर के पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करेंगे। इस दौरान छठी मैया के पारंपरिक लोकगीतों से पूरा नहर क्षेत्र गुंजायमान रहेगा।खरना अनुष्ठान और निर्जला व्रतछठ महापर्व के दूसरे दिन शनिवार को खरना अनुष्ठान मनाया गया। व्रती महिलाओं ने पवित्रता और परंपरा का विशेष ध्यान रखा। उन्होंने मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ियों की आंच से खरना का महाप्रसाद बनाया। दिनभर उपवास के बाद शाम को गुड़ व चावल की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण किया। छठी मैया को भोग लगाने के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हुआ। यह व्रत सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न होगा।घाटों पर आस्था का महाकुंभआज रविवार शाम सिरसा मेजर नहर के घाटों पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। साढ़े तीन किलोमीटर लंबे नहर के घाटों पर 30 हजार से अधिक पूर्वांचली श्रद्धालु एकत्रित होंगे। वे बांस के सूप और दउरा में पूजन सामग्री सजाकर लाएंगे। गागल फल, ठेकुआ और गन्ना भी पूजन सामग्री का हिस्सा होंगे। श्रद्धालु नहर के पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य देव को अर्घ्य देंगे। इस दौरान छठी मैया के पारंपरिक लोकगीतों से पूरा नहर क्षेत्र गूंज उठेगा।सुरक्षा और सुविधाओं के पुख्ता इंतजामहजारों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जय मां सरस्वती सेवा समिति और जिला प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। साढ़े तीन किलोमीटर लंबे घाट क्षेत्र की साफ-सफाई करवाई गई है। दूधिया रोशनी और रंग-बिरंगी विद्युत लड़ियों से भव्य सजावट की गई है। इससे श्रद्धालुओं को शाम और तड़के सुबह कोई असुविधा नहीं होगी। सुरक्षा के लिए नहर किनारे पुलिस बल के दल भी तैनात रहेंगे। सेवा समिति जिला प्रधान महेंद्र कुमार ने श्रद्धालुओं से प्रशासन और स्वयंसेवकों का सहयोग करने की अपील की है।