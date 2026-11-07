Sirsa News: ऐलनाबाद की गोशालाओं को गोसेवा आयोग ने बांटे अनुदान चेक

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फोटो-4संवाद न्यूज एजेंसीऐलनाबाद। हरियाणा गोसेवा आयोग ने शनिवार को हलका ऐलनाबाद की विभिन्न गोशालाओं को अनुदान राशि के चेक वितरित किए। थाना रोड स्थित श्री गोसेवा में आयोजित कार्यक्रम में आयोग के अध्यक्ष रामचंद्र कंबोज ने गोशाला प्रबंधकों और गोभक्तों को ये चेक सौंपे।अध्यक्ष रामचंद्र कंबोज ने बेसहारा गोवंश की समस्या पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि गोवंश का संरक्षण, देखभाल और उचित आश्रय सामूहिक जिम्मेदारी है। कंबोज ने गोशाला कमेटियों और गोभक्तों से सेवाभाव से योगदान देने का आह्वान किया।उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गोवंश संरक्षण और गोशाला विकास के प्रति गंभीर हैं। सरकार गोशालाओं की आवश्यकताओं और गोवंश के कल्याण पर विशेष ध्यान दे रही है। यह अनुदान गोशालाओं के संचालन और गोवंश की बेहतर देखभाल में सहायक होगा।कार्यक्रम में हरियाणा गोसेवा आयोग के सदस्य दलवीर सिंह मौजूद रहे। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अमीरचंद मेहता और निर्मल सिंह बसरा भी उपस्थित थे। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रवि लढ़ा और ब्लॉक अध्यक्ष ओमप्रकाश सिहाग भी शामिल हुए।मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन चंद्रप्रकाश सोनी सहित अनेक गण्यमान्य व्यक्ति और गोभक्त उपस्थित थे।