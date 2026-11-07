Sirsa News: सीआईए ऐलनाबाद ने 5 ग्राम हेरोइन संग युवक दबोचा

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सिरसा। सीआईए ऐलनाबाद पुलिस ने एक युवक को 5 ग्राम 94 मिलीग्राम हेरोइन के साथ काबू किया है। युवक की पहचान जसवंत कुमार के रूप में हुई है। वह वार्ड नंबर एक ऐलनाबाद सिरसा का रहने वाला है।पुलिस प्रवक्ता राजपाल ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीआईए ऐलनाबाद पुलिस की एक टीम शुक्रवार को तलवाड़ा रोड ऐलनाबाद क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान सामने से एक युवक पैदल आता दिखाई दिया।पुलिस को उस पर शक हुआ। टीम ने युवक को हिरासत में लेकर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके पास से 5 ग्राम 94 मिलीग्राम हेरोइन बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने जसवंत कुमार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।