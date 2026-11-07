Sirsa News: बाइक चोरी की वारदात सुलझी, दो आरोपी गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sat, 07 Nov 2026 11:20 PM IST
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सिरसा। पुलिस ने बाइक चोरी के एक मामले को सुलझाते हुए दो आरोपियों को चोरी की बाइक सहित पकड़ा है। आरोपी कर्ण गांव खुईयां नेपालपुर का और विक्की उर्फ गोंदर प्रेम नगर का निवासी है।
पुलिस प्रवक्ता राजपाल ने बताया कि एमसी कॉलोनी निवासी प्रवीण ने 31 अक्तूबर की रात अपनी बाइक चोरी होने की शिकायत दी थी। शिकायत पर थाना शहर सिरसा में प्राथमिकी दर्ज कर जांच एवीटी स्टाफ को सौंपी गई।
एवीटी स्टाफ ने शुक्रवार को रानियां रोड पर वाहनों की चेकिंग के दौरान दो युवकों को बाइक पर देखा। पुलिस को देखकर युवकों ने भागने का प्रयास किया पर पुलिस कर्मियों ने पीछा कर उन्हें काबू कर लिया।
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पूछताछ में वे बाइक के दस्तावेज पेश नहीं कर सके और बाइक चोरी की निकली। आरोपियों ने 31 अक्तूबर को हुई चोरी की वारदात को अंजाम देना कबूल किया।
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पुलिस प्रवक्ता राजपाल ने बताया कि एमसी कॉलोनी निवासी प्रवीण ने 31 अक्तूबर की रात अपनी बाइक चोरी होने की शिकायत दी थी। शिकायत पर थाना शहर सिरसा में प्राथमिकी दर्ज कर जांच एवीटी स्टाफ को सौंपी गई।
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एवीटी स्टाफ ने शुक्रवार को रानियां रोड पर वाहनों की चेकिंग के दौरान दो युवकों को बाइक पर देखा। पुलिस को देखकर युवकों ने भागने का प्रयास किया पर पुलिस कर्मियों ने पीछा कर उन्हें काबू कर लिया।
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पूछताछ में वे बाइक के दस्तावेज पेश नहीं कर सके और बाइक चोरी की निकली। आरोपियों ने 31 अक्तूबर को हुई चोरी की वारदात को अंजाम देना कबूल किया।