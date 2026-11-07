Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   2 bike thieves arrested

Sirsa News: बाइक चोरी की वारदात सुलझी, दो आरोपी गिरफ्तार

Sat, 07 Nov 2026 11:20 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sat, 07 Nov 2026 11:20 PM IST
विज्ञापन
2 bike thieves arrested
सिरसा। पुलिस ने बाइक चोरी के एक मामले को सुलझाते हुए दो आरोपियों को चोरी की बाइक सहित पकड़ा है। आरोपी कर्ण गांव खुईयां नेपालपुर का और विक्की उर्फ गोंदर प्रेम नगर का निवासी है।
विज्ञापन

पुलिस प्रवक्ता राजपाल ने बताया कि एमसी कॉलोनी निवासी प्रवीण ने 31 अक्तूबर की रात अपनी बाइक चोरी होने की शिकायत दी थी। शिकायत पर थाना शहर सिरसा में प्राथमिकी दर्ज कर जांच एवीटी स्टाफ को सौंपी गई।
विज्ञापन

एवीटी स्टाफ ने शुक्रवार को रानियां रोड पर वाहनों की चेकिंग के दौरान दो युवकों को बाइक पर देखा। पुलिस को देखकर युवकों ने भागने का प्रयास किया पर पुलिस कर्मियों ने पीछा कर उन्हें काबू कर लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

पूछताछ में वे बाइक के दस्तावेज पेश नहीं कर सके और बाइक चोरी की निकली। आरोपियों ने 31 अक्तूबर को हुई चोरी की वारदात को अंजाम देना कबूल किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed