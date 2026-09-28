Sirsa News: बादलों की छांव में अटकी ग्वार की फसल, किसानों को बारिश का डर

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खेतों में सूख रही फसल के लिए किसान अधिक सतर्क हैं। किसानों को मौसम साफ रहने का इंतजार है ताकि कटी फसल की समय पर थ्रैसिंग हो और उसे मंडी या घर तक पहुंचाया जा सके। हालांकि यह बदलाव ज्यादा देर नहीं रहा। दोपहर तक बादल छंट गए और आसमान साफ हो गया। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।पूर्वानुमान के अनुसार 29 सितंबर को अधिकतम तापमान 33 डिग्री, 30 सितंबर को 34 डिग्री और 1 से 3 अक्तूबर तक 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। इससे सुबह-रात ठंडक और दिन में गर्मी रहेगी।