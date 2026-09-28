Sirsa News: पंचायती चुनाव की रंजिश में गोलियां चलने का आरोप, खेत में फंसी मिली पैक्स चेयरमैन की एक्सयूवी, पुलिस ने कब्जे में ली

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पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से गाड़ी को खेत से बाहर निकलवाकर कब्जे में ले लिया। जांच अधिकारी चंदन सिंह ने बताया कि गाड़ी पर गोली लगने के स्पष्ट निशान नहीं मिले हैं। अंधेरा अधिक होने के कारण घटनास्थल की पूरी तरह जांच करने में परेशानी हुई।पुलिस को दी गई सूचना के अनुसार गांव धर्मपुरा के पैक्स प्रधान गुरपाल सिंह कार में सवार होकर गांव की ओर जा रहे थे। आरोप है कि दादू-तिलोकेवाला रोड पुली के पास शराब ठेके के नजदीक गांव धर्मपुरा के मौजूदा सरपंच कुलदीप सिंह ने उनकी ओर गोलियां चला दीं। पुलिस आरोपों की जांच कर रही है। जांच में सामने आया कि पंचायती चुनाव में गुरपाल सिंह और कुलदीप सिंह आमने-सामने थे। कुलदीप सिंह चुनाव जीतकर सरपंच बने। दोनों पक्षों के बीच पहले से चुनावी रंजिश होने की बात सामने आ रही है। जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी है।