Sirsa News: शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर 12.22 लाख रुपये ठगने का आरोपी गिरफ्तार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जांच अधिकारी प्रेम कुमार के अनुसार, रानियां थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि 11 अक्तूबर 2025 को उसके मोबाइल पर अज्ञात नंबरों से फोन आया। फोन करने वालों ने टेलीग्राम एप के जरिए शेयर मार्केट में निवेश कर कम समय में मोटा मुनाफा कमाने का लालच दिया। आरोपियों ने उसे एक लिंक भेजकर निवेश करने के लिए प्रेरित किया।शिकायत के अनुसार, शुरुआत में साइबर ठगों ने पीड़ित के निवेश पर मुनाफा दिखाया और कुछ रकम उसके खाते में भी भेजी। इससे उसे आरोपियों पर भरोसा हो गया और अधिक कमाई के लालच में वह लगातार निवेश करता रहा।इस तरह पीड़ित ने कुल 12 लाख 22 हजार 165 रुपये लगा दिए। जब उसने अपनी रकम वापस निकालने का प्रयास किया तो टेलीग्राम लिंक बंद मिला। इसके बाद उसे अपने साथ हुई ठगी का पता चला। शिकायत के आधार पर 12 अक्तूबर 2025 को साइबर क्राइम थाना सिरसा में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।