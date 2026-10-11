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Sirsa News: शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर 12.22 लाख रुपये ठगने का आरोपी गिरफ्तार

Sun, 11 Oct 2026 11:17 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sun, 11 Oct 2026 11:17 PM IST
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Accused arrested for swindling 12.22 lakh by luring victims with promises of profit in share trading.
सिरसा। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के नाम पर मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर 12.22 लाख रुपये ठगने के मामले में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के नंदग्राम क्षेत्र निवासी प्रशांत कुमार को गिरफ्तार किया है। अदालत ने प्रशांत कुमार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में पांच आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
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जांच अधिकारी प्रेम कुमार के अनुसार, रानियां थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि 11 अक्तूबर 2025 को उसके मोबाइल पर अज्ञात नंबरों से फोन आया। फोन करने वालों ने टेलीग्राम एप के जरिए शेयर मार्केट में निवेश कर कम समय में मोटा मुनाफा कमाने का लालच दिया। आरोपियों ने उसे एक लिंक भेजकर निवेश करने के लिए प्रेरित किया।
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शिकायत के अनुसार, शुरुआत में साइबर ठगों ने पीड़ित के निवेश पर मुनाफा दिखाया और कुछ रकम उसके खाते में भी भेजी। इससे उसे आरोपियों पर भरोसा हो गया और अधिक कमाई के लालच में वह लगातार निवेश करता रहा।
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इस तरह पीड़ित ने कुल 12 लाख 22 हजार 165 रुपये लगा दिए। जब उसने अपनी रकम वापस निकालने का प्रयास किया तो टेलीग्राम लिंक बंद मिला। इसके बाद उसे अपने साथ हुई ठगी का पता चला। शिकायत के आधार पर 12 अक्तूबर 2025 को साइबर क्राइम थाना सिरसा में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।
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