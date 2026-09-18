फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   ACB raids Sirsa Municipal Council; probe into Amrut Projects begins.

हरियाणा: सिरसा नगर परिषद में एसीबी की रेड, अमृत प्रोजेक्ट्स की जांच शुरू; बार-बार मिल रही थी शिकायतें

Fri, 18 Sep 2026 02:29 PM IST
Naveen संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Fri, 18 Sep 2026 02:29 PM IST
सार

जांच अमृत योजना के तहत चल रही बरसाती परियोजना से संबंधित है, जिस पर पिछले डेढ़ साल से काम चल रहा है और इसका अनुमानित खर्च 37 करोड़ रुपये है।

विज्ञापन
ACB raids Sirsa Municipal Council; probe into Amrut Projects begins.
मौके पर पहुंची टीम - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

चंडीगढ़ से एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की एक टीम शुक्रवार को सिरसा नगर परिषद कार्यालय पहुंची। टीम ने बरसाती परियोजना के संबंध में नगर परिषद के एक्सईएन राकेश पुनिया और कार्यकारी अधिकारी सुमनलता से बातचीत की।

विज्ञापन


यह जांच अमृत योजना के तहत चल रही बरसाती परियोजना से संबंधित है, जिस पर पिछले डेढ़ साल से काम चल रहा है और इसका अनुमानित खर्च 37 करोड़ रुपये है। परियोजना का 70 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और वर्तमान में बाजार क्षेत्र में काम जारी है।
विज्ञापन


इसके अतिरिक्त, प्रोजेक्ट वन के तहत किए गए 32 करोड़ रुपये के काम की भी जांच की जा रही है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स के संबंध में बरवाला से अनिल मोहिल और हांसी से प्रवीण शर्मा को भी बुलाया गया है। बरसाती परियोजना के साथ-साथ, हाल ही में सड़कों की शिकायतों की भी जांच की जा रही है। इन शिकायतों को लेकर भाजपा पार्षदों द्वारा लगातार शिकायतें की जा रही हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed