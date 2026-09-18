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सिरसा: चेयरमैन ने किया नगर परिषद कार्यालय का निरीक्षण, एक कर्मचारी गैरहाजिर मिलने पर नोटिस

Fri, 18 Sep 2026 11:00 AM IST
Naveen संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Fri, 18 Sep 2026 11:00 AM IST
सार

चेयरमैन शांति स्वरूप भट्टी ने कहा कि कार्यालय में कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। आमजन अपने जरूरी कार्यों को छोड़कर नगर परिषद में समस्याओं के समाधान और विभिन्न कार्यों के लिए पहुंचते हैं।

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Municipal Council Chairman Shanti Swaroop Bhatti conducted a surprise inspection in Sirsa
चेयरमैन शांति स्वरूप भट्टी - फोटो : संवाद

विस्तार
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नगर परिषद के चेयरमैन शांति स्वरूप भट्टी ने शुक्रवार को नगर परिषद कार्यालय का निरीक्षण कर कर्मचारियों की उपस्थिति और समयबद्धता की जांच की। स्टाफ में बदलाव के बाद कर्मचारियों के समय पर कार्यालय पहुंचने की व्यवस्था में सुधार देखने को मिला। निरीक्षण के दौरान अधिकांश कर्मचारी निर्धारित समय पर उपस्थित पाए गए, जबकि एक कर्मचारी गैरहाजिर मिला। संबंधित कर्मचारी को नियमानुसार नोटिस जारी कर दिया गया है।

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चेयरमैन शांति स्वरूप भट्टी ने कहा कि कार्यालय में कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। आमजन अपने जरूरी कार्यों को छोड़कर नगर परिषद में समस्याओं के समाधान और विभिन्न कार्यों के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि वे समय पर कार्यालय पहुंचें और पूरी निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी निभाएं।
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उन्होंने स्पष्ट किया कि ड्यूटी में लापरवाही और बिना अनुमति गैरहाजिरी को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। भविष्य में निरीक्षण के दौरान लापरवाही या अनधिकृत अनुपस्थिति सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कर्मचारियों को जनता के कार्यों को प्राथमिकता देने और कार्यालय की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान वार्ड नंबर 11 के पार्षद राजन शर्मा भी उपस्थित रहे।

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