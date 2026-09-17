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Sirsa News: लेंटर मिक्सर मशीन से गिरा मजदूर, टायर के नीचे आने से गई जान

Thu, 17 Sep 2026 10:21 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Thu, 17 Sep 2026 10:21 PM IST
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Worker fell from the Lenter mixer machine, died after getting under the tire
डबवाली। बठिंडा रोड पर बुधवार शाम लेंटर मिक्सर मशीन से गिरकर मजदूर वार्ड-7, इंदिरा नगर डबवाली निवासी बिंदर सिंह (28) की मौत हो गई। संतुलन बिगड़ने से वह सड़क पर गिरा और मशीन के टायर के नीचे आ गया।
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साथियों ने उसे नागरिक अस्पताल डबवाली पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार बिंदर सिंह ही परिवार में मजदूरी कर आजीविका चलाता था। बुधवार शाम वह अन्य मजदूरों के साथ लेंटर मिक्सर मशीन लेकर गांव पथराला की ओर जा रहा था। वह मशीन पर खड़ा था।
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डबवाली से पथराला जाते समय अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वह सड़क पर गिर गया। इसी दौरान मशीन का टायर उसके ऊपर से गुजर गया।
हादसे के बाद साथियों और मौके पर मौजूद लोगों ने घायल बिंदर सिंह को संभाला। मंडी डबवाली एम्बुलेंस सेवा ट्रस्ट की एम्बुलेंस से उसे नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस माैके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया।
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